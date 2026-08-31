Chandauli News: डंपर की टक्कर से ऑटो पलटा, सात लोग घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:59 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
कंदवा। क्षेत्र के बरहनी तिराहे पर रविवार की शाम डंपर ने पीछे से ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी। इससे ऑटो रिक्शा पलट गया और उसमें सवार सात लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को बरहनी पीएचसी पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण तीन लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने डंपर चालक को पकड़ लिया है।
ऑटो चालक सवारी लेकर सैयदराजा जा रहा था। बरहनी तिराहे पर पीछे से डंपर ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया। इससे सात लोग घायल हो गए।
पीएचसी से सावित्री (42) निवासी नौबतपुर, सुमन (35) निवासी काजीपुर और मनीषा चौहान (30) निवासी बड़ी डलिया को चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। खुशबू (14) निवासी विजयपुर, आर्यन (12) निवासी काजीपुर, सात वर्षीय प्रियांशु निवासी बड़ी डलिया और धर्मशिला (35) निवासी विजयपुर का प्राथमिकी उपचार किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी ली। इस संबंध में थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल ने बताया कि टक्कर मारने वाले डंपर को चालक सहित पकड़ लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
ऑटो चालक सवारी लेकर सैयदराजा जा रहा था। बरहनी तिराहे पर पीछे से डंपर ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया। इससे सात लोग घायल हो गए।
पीएचसी से सावित्री (42) निवासी नौबतपुर, सुमन (35) निवासी काजीपुर और मनीषा चौहान (30) निवासी बड़ी डलिया को चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। खुशबू (14) निवासी विजयपुर, आर्यन (12) निवासी काजीपुर, सात वर्षीय प्रियांशु निवासी बड़ी डलिया और धर्मशिला (35) निवासी विजयपुर का प्राथमिकी उपचार किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी ली। इस संबंध में थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल ने बताया कि टक्कर मारने वाले डंपर को चालक सहित पकड़ लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन