Chandauli News: आनंद रस्तोगी अध्यक्ष और दिलीप महामंत्री निर्वाचित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अध्यक्ष पद पर आनंद रस्तोगी और भरत रस्तोगी के बीच सीधा मुकाबला रहा। दोनों चरणों के मतों को मिलाकर आनंद रस्तोगी को 339, जबकि भरत रस्तोगी को 212 मत मिले। आनंद रस्तोगी ने 127 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।महामंत्री पद पर रितेश पांडेय, राजकुमार मौर्या और दिलीप त्रिसुलिया के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। दिलीप त्रिसुलिया को 219, रितेश पांडेय को 177 और राजकुमार मौर्या को 154 मत मिले। दिलीप त्रिसुलिया ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रितेश पांडेय को 42 मतों से हराकर महामंत्री पद हासिल किया। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर विनोद अग्रहरी निर्विरोध निर्वाचित हुए।परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंद रस्तोगी और महामंत्री दिलीप त्रिसुलिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने गाजे-बाजे और आतिशबाजी के साथ कस्बे में विजय जुलूस निकाला। जगह-जगह समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों का स्वागत किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात रहे।