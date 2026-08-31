Chandauli News: आनंद रस्तोगी अध्यक्ष और दिलीप महामंत्री निर्वाचित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:01 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:01 AM IST
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कमालपुर। उद्योग व्यापार मंडल कमालपुर का चुनाव रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान हुआ, जिसमें व्यापारियों ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम चार बजे से मतगणना शुरू हुई और छह बजे के बाद परिणाम की घोषणा हुई। इसमें आनंद रस्तोगी अध्यक्ष और दिलीप महामंत्री निर्वाचित घोषित किए गए।
अध्यक्ष पद पर आनंद रस्तोगी और भरत रस्तोगी के बीच सीधा मुकाबला रहा। दोनों चरणों के मतों को मिलाकर आनंद रस्तोगी को 339, जबकि भरत रस्तोगी को 212 मत मिले। आनंद रस्तोगी ने 127 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।
महामंत्री पद पर रितेश पांडेय, राजकुमार मौर्या और दिलीप त्रिसुलिया के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। दिलीप त्रिसुलिया को 219, रितेश पांडेय को 177 और राजकुमार मौर्या को 154 मत मिले। दिलीप त्रिसुलिया ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रितेश पांडेय को 42 मतों से हराकर महामंत्री पद हासिल किया। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर विनोद अग्रहरी निर्विरोध निर्वाचित हुए।
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परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंद रस्तोगी और महामंत्री दिलीप त्रिसुलिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने गाजे-बाजे और आतिशबाजी के साथ कस्बे में विजय जुलूस निकाला। जगह-जगह समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों का स्वागत किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात रहे।
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अध्यक्ष पद पर आनंद रस्तोगी और भरत रस्तोगी के बीच सीधा मुकाबला रहा। दोनों चरणों के मतों को मिलाकर आनंद रस्तोगी को 339, जबकि भरत रस्तोगी को 212 मत मिले। आनंद रस्तोगी ने 127 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।
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महामंत्री पद पर रितेश पांडेय, राजकुमार मौर्या और दिलीप त्रिसुलिया के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। दिलीप त्रिसुलिया को 219, रितेश पांडेय को 177 और राजकुमार मौर्या को 154 मत मिले। दिलीप त्रिसुलिया ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रितेश पांडेय को 42 मतों से हराकर महामंत्री पद हासिल किया। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर विनोद अग्रहरी निर्विरोध निर्वाचित हुए।
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परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंद रस्तोगी और महामंत्री दिलीप त्रिसुलिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने गाजे-बाजे और आतिशबाजी के साथ कस्बे में विजय जुलूस निकाला। जगह-जगह समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों का स्वागत किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात रहे।