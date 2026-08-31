गंगा के तेजी से बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती इलाकों में दहशत, VIDEO

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टांडाकला बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे गंगा किनारे बसे गाँवों के ग्रामीणों और किसानों में भारी दहशत का माहौल है। स्थानीय मछुआरे अनिल निषाद ने जानकारी दी कि पिछले 12 घंटों में नदी का पानी लगभग दो हाथ बढ़ रहा है। जलस्तर में इस अचानक वृद्धि के कारण टांडा घाट पर स्थित माँ घटवारी मंदिर की तीन सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। पानी का फैलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि इस बार का जलस्तर पिछली बार की तुलना में काफी अधिक महसूस किया जा रहा है।

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