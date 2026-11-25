{"_id":"6b0695183977d8f54c0562fb","slug":"video-general-compartments-were-packed-to-capacity-with-passengers-traveling-from-bihar-to-varanasi-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिहार से वाराणसी जाने वाले यात्रियों से खचाखच भरे रहे जनरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर वाराणसी में गंगा स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ पीडीडीयू जंक्शन पर उमड़ी। अप और डाउन दोनों दिशाओं की ट्रेनें स्नानार्थियों से भरी रहीं। भीड़ नियंत्रित करने में आरपीएफ, जीआरपी और वाणिज्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

... और पढ़ें