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गंगा की लहरों के किनारे सजे दीपों की कतारों ने पूरे क्षेत्र को रोशनी से भर दिया। अवधूत भगवान राम घाट की सीढ़ियां भी दीपों से जगमगा उठीं। बहादुरपुर, डोमरी और कटेसर में स्थानीय लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। गंगा पार से काशी के जगमगाते घाटों का नजारा देखने भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने दीप जलाकर मां गंगा को समर्पित किए। महिलाओं और युवतियों ने घाटों की सीढ़ियों पर दीप सजाए और पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने दीपों की रोशनी, आतिशबाजी और गंगा की लहरों के बीच देव दिवाली का आनंद उठाया।दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुगंगा पार डोमरी और अवधूत भगवान राम घाट पर बिहार समेत आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। करीब 100 किलोमीटर दूर बिहार के कैमूर और रोहतास सहित अन्य क्षेत्रों के श्रद्धालुओं ने इन घाटों को प्राथमिकता दी। उन्होंने वाराणसी के घाटों की भीड़ से बचने के लिए यह विकल्प चुना। झारखंड और छत्तीसगढ़ से आए लोगों ने भी यहां दीपदान किया। उनका कहना था कि यहां पहुंचना और वाहनों की पार्किंग सुविधाजनक रही।स्थानीय कारोबार को मिला बढ़ावादेव दिवाली पर श्रद्धालुओं की भीड़ का असर स्थानीय कारोबार पर भी दिखाई दिया। फूल-माला बेचने वाले दुकानदारों और नाविकों की अच्छी कमाई हुई। फूल-माला विक्रेता रघु यादव ने बताया कि आम दिनों में 10 रुपये की माला देव दिवाली पर 30 रुपये में बिकी। शाम तक 25 हजार रुपये से अधिक की फूल-माला की बिक्री हो चुकी थी। नाविक छोटू निषाद ने बताया कि सामान्य लोगों से 100-100 रुपये किराया लेकर नाव से दीपोत्सव का नजारा दिखाया।पुनर्लेखन