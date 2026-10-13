28वीं जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दूसरे दिन भी अव्यवस्थाएं, VIDEO

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खेल मैदान पर खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी प्रतिभा निखारने के दावों के बीच 28वीं जनपदीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अव्यवस्थाएं सामने आईं। इंडियन इंस्टीट्यूट खेल मैदान में सोमवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन सात किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रेस के लिए महिला खिलाड़ियों को बस के बजाय मालवाहक वाहन भरकर से ले जाया गया।

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