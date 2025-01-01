Chandauli News: पिकअप की टक्कर से गिरे दो बाइक सवारों को स्कॉर्पियो ने कुचला, मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:32 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:32 AM IST
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कमालपुर। सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के गौसपुर गांव के पास शुक्रवार को दिन में करीब 11:30 बजे दो युवक पिकअप की टक्कर से सड़क पर गिर पड़े। पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दोनों को कुचलते हुए निकल गई।
हादसे में अजित गुप्ता उर्फ गब्बर (34) और दीपक विश्वकर्मा (28) की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार डेढ़ साल की मासूम बच्ची बाल-बाल बच गई।
खोर गांव निवासी अजित उर्फ गब्बर (34) डेढ़ वर्षीय बेटी का इलाज कराने के लिए गांव के ही साथी दीपक विश्वकर्मा (28) के साथ उसकी बाइक से ढोढिया गांव जा रहा था।
तीनों गौसपुर गांव के पास पहुंचे ही थे कि सकलडीहा से आ रही पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। इसी बीच पीछे से आ रही स्कॉर्पियो दोनों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। हालत गंभीर होने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
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हादसे में अजित गुप्ता उर्फ गब्बर (34) और दीपक विश्वकर्मा (28) की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार डेढ़ साल की मासूम बच्ची बाल-बाल बच गई।
खोर गांव निवासी अजित उर्फ गब्बर (34) डेढ़ वर्षीय बेटी का इलाज कराने के लिए गांव के ही साथी दीपक विश्वकर्मा (28) के साथ उसकी बाइक से ढोढिया गांव जा रहा था।
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तीनों गौसपुर गांव के पास पहुंचे ही थे कि सकलडीहा से आ रही पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। इसी बीच पीछे से आ रही स्कॉर्पियो दोनों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। हालत गंभीर होने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
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