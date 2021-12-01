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जिला सेवायोजन अधिकारी ओमजी गुप्ता ने बताया कि मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद पोर्टल पर ही मेले से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर रोजगार मेले में हिस्सा ले सकते हैं।मेले में विजन इंडिया, शाइन एजुकेशन, यूएसवी सोलर एनर्जी, महादेव हनुमत विजय लेटेस्ट और सिस्का इलेक्ट्रिकल्स, एग्जोमेन इंटीरियर डिजाइनर्स सहित 50 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। कंपनियां अभ्यर्थियों की योग्यता पर साक्षात्कार लेकर चयन करेंगी। मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सभी शैक्षिक अंकपत्र, प्रमाणपत्र, बायोडाटा और चार पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाने होंगे। आयोजन स्थल पर सुबह 10 बजे पहुंचना अनिवार्य है। किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई और कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षित अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले सकते हैं।