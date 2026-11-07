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चंदौली: बस्ती में वनवासी बच्चों संग मनाई दीपावली, मिठाइयां और पटाखे बांटकर बांटी खुशियां

Sat, 07 Nov 2026 06:29 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Sat, 07 Nov 2026 06:29 PM IST
Chandauli Diwali celebrated with tribal children in a settlement
भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉ. कृष्णानंद पांडेय ने मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र के हमीदपुर स्थित मुसहर बस्ती में वनवासी परिवारों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने बच्चों को मिठाइयां और पटाखे वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहार की वास्तविक खुशी समाज के अंतिम व्यक्ति तक खुशियां पहुंचाने में है।
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