राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर 57 यूनिट रक्तदान, VIDEO

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राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर बृहस्पतिवार को रक्त केंद्र, चंदौली और सीआरपीएफ कैंप चकिया में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दोनों शिविरों में कुल 57 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। इस दौरान रक्तदान के क्षेत्र में सहयोग करने वाली सामाजिक संस्थाओं और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। रक्त केंद्र चंदौली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी रल्लापल्ली जगत साई, सीआरपीएफ कैंप चकिया के उप कमांडेंट राणा प्रताप भारती, प्रधानाचार्य डॉ. अमित सिंह, सीएमओ डॉ. पारितोष मिश्रा, सीएमएस डॉ. एसपी सिंह और ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अमित कुमार सिंह मौजूद रहे।

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