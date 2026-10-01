डीआरएम ने पीडीडीयू जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया, ऑटो स्टैंड और पार्किंग को किया साफ; VIDEO

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पं. दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में बृहस्पतिवार को स्वच्छता पखवाड़ा की शुरूआत हुई। पहले दिन मंडल रेल प्रंबधक उदय सिह मीना ने स्वयं हाथों में झाड़ू लिया और एक घंटे तक पीडीडीयू जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग क्षेत्र और ऑटो स्टैंड में अधिकारियों के साथ श्रमदान कर सफाई की। इस दौरान यात्रियों और ऑटो चालकों से वार्ता की। उन्हें स्वच्छता को अभियान नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बनाने का संदेश दिया।

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