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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Rajkumar Bhati said—SP will form the government in UP by winning more than 300 seats

राजकुमार भाटी बोले- 300 से अधिक सीटें जीत सपा बनाएगी यूपी में सरकार

Wed, 30 Sep 2026 09:40 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Wed, 30 Sep 2026 09:40 PM IST
Rajkumar Bhati said—SP will form the government in UP by winning more than 300 seats
नगर के यमुनापुरम में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया। जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने 20 से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। साथ ही कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाया।
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