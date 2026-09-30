{"_id":"6abd3474c434d4d5af08e7d4","slug":"video-rajkumar-bhati-said-sp-will-form-the-government-in-up-by-winning-more-than-300-seats-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजकुमार भाटी बोले- 300 से अधिक सीटें जीत सपा बनाएगी यूपी में सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकुमार भाटी बोले- 300 से अधिक सीटें जीत सपा बनाएगी यूपी में सरकार

Akash Dubey

Updated Wed, 30 Sep 2026 09:40 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 09:40 PM IST







Link Copied



नगर के यमुनापुरम में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया। जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने 20 से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। साथ ही कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाया। ... और पढ़ें

विज्ञापन