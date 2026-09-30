बुलंदशहर: रात में खाना खाकर सोया था अमरपाल, सुबह चारपाई पर मिला शव; भतीजे ने जताई हत्या की आशंका
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Wed, 30 Sep 2026 02:14 PM IST
सार
बुलंदशहर में 57 वर्षीय अमरपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रात में खाना खाकर सोए अमरपाल का शव सुबह चारपाई पर मिला। भतीजे ने हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी है।
विज्ञापन
विस्तार
बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र के गांव लुधपुरा में 57 वर्षीय अमरपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया गया कि अमरपाल बीती रात खाना खाने के बाद सही सलामत सोए थे। सुबह उनका शव चारपाई पर पड़ा मिला।
मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के भतीजे ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी और मामले के खुलासे की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के भतीजे ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी और मामले के खुलासे की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन