बुलंदशहर: इंदौर खेड़ा के जंगल में युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने लगाया हत्या कर लटकाने का आरोप

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घटना की जानकारी मिलते ही सीओ डिबाई और कोतवाली प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।वहीं, मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घटना की बारीकी से जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।मामला डिबाई कोतवाली की दौलतपुर चौकी क्षेत्र के इंदौर खेड़ा गांव के जंगल का है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।