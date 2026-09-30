{"_id":"6abceee09c9e5e51aa04998d","slug":"video-bku-tikait-staged-a-protest-over-farmers-issues-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"किसानों की समस्या को लेकर भाकियू टिकैत ने दिया धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाकियू किसानों ने डग्गामार और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग सेंटर 10 हजार रुपये ले रहे हैं। बीडीए अफसरों पर मांगें पूरी न करने का आरोप है। खुर्जा में जमीन अधिग्रहण का उचित मुआवजा भी नहीं मिला। एआरटीओ प्रवर्तन व प्राधिकरण अफसरों के न मिलने पर धरना शुरू किया गया।

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