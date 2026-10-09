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प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद में पिंकी हत्या, ढाई महीने बाद खुलासा, राजेश गिरफ्तार, रिंकू की तलाश

Digvijay Singh

Updated Fri, 09 Oct 2026 11:21 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 11:21 PM IST

बुलंदशहर में ढाई महीने से लापता महिला पिंकी की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद के कारण यह हत्या की गई थी। ... और पढ़ें

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