{"_id":"6aa80c852b619431510bef9c","slug":"video-out-of-control-car-hits-auto-rickshaw-in-khurja-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर: खुर्जा में बेकाबू कार ने ऑटो को मारी टक्कर: मासूम बच्ची और महिला घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऑटो रिक्शा बुलंदशहर से सवारी लेकर खुर्जा की ओर जा रहा था। यह हादसा खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के हाईवे 34 पर PLRD अस्पताल के निकट हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सवार मासूम बच्ची और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि कार चालक की लापरवाही इस अनहोनी का कारण बन सकती थी। पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने का दावा किया है।

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