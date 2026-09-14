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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Out-of-control car hits auto-rickshaw in Khurja

बुलंदशहर: खुर्जा में बेकाबू कार ने ऑटो को मारी टक्कर: मासूम बच्ची और महिला घायल

Mon, 14 Sep 2026 08:32 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Mon, 14 Sep 2026 08:32 PM IST
Out-of-control car hits auto-rickshaw in Khurja
ऑटो रिक्शा बुलंदशहर से सवारी लेकर खुर्जा की ओर जा रहा था। यह हादसा खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के हाईवे 34 पर PLRD अस्पताल के निकट हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सवार मासूम बच्ची और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि कार चालक की लापरवाही इस अनहोनी का कारण बन सकती थी। पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने का दावा किया है।
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