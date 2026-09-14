Bulandshahar News: तीन दिन बाद खुले बैंक, 350 करोड़ का हुआ लेनदेन

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बैंक 11 सितंबर को हड़ताल के कारण बंद रहे। इसके बाद 12 सितंबर को माह का दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार का अवकाश था। एक दिन की हड़ताल और दो दिन के अवकाश के चलते बैंक लगातार तीन दिन बंद रहे।इस दौरान जिले के अधिकांश एटीएम नकदी से खाली हो गए थे। कुछ एटीएम बैंक बंदी के साथ बंद रहे, जिससे लोगों को परेशानी हुई। सोमवार को सुबह से ही नगर समेत जिलेभर के बैंकों में खाताधारकों की भीड़ रही। ग्राहकों को लेनदेन के लिए काफी इंतजार भी करना पड़ा।अग्रणी जिला प्रबंधक धीरज कुमार झा ने बताया कि काफी लोगों का लेनदेन का कार्य रुका हुआ था। तीन दिन बाद बैंक खुलने पर लोगों ने अपने रुके कार्य पूरे किए। उन्होंने अनुमान लगाया कि जिले के सभी बैंकों में करीब 350 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ।साथ ही खाली चल रहे एटीएम में भी धनराशि रखवा दी गई है। यूएफबीयू के जिला संयोजक तरुण वीर तोमर ने बताया कि आगामी हड़ताल को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है।