Bulandshahar News: सुबह नौ बजे से चार घंटे गुल रहेगी बिजली
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 10:43 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 10:43 PM IST
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बुलंदशहर। खुर्जा के 220 केवी उपकेंद्र पर मंगलवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कटौती सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक चार घंटे के लिए होगी। 33 केवी सीवी नंबर छह कालिंदी कुंज फीडर पर सर्किट ब्रेकर बदला जाएगा।
इसके साथ ही मरम्मत कार्य भी किए जाएंगे। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार यादव ने यह जानकारी दी। खुर्जा उपकेंद्र से पोषित होने वाले उपकेंद्र चित्सौन, सीएफएल, यज्ञदत्त और बुलंदशहर भी प्रभावित होंगे। इस बिजली कटौती से करीब एक लाख लोग प्रभावित होने का अनुमान है। संबंधित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।
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इसके साथ ही मरम्मत कार्य भी किए जाएंगे। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार यादव ने यह जानकारी दी। खुर्जा उपकेंद्र से पोषित होने वाले उपकेंद्र चित्सौन, सीएफएल, यज्ञदत्त और बुलंदशहर भी प्रभावित होंगे। इस बिजली कटौती से करीब एक लाख लोग प्रभावित होने का अनुमान है। संबंधित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।
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