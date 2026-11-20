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बुलंदशहर में कार्तिक मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया। सुरक्षा के लिए 700 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है और उन्हें सेक्टर व जोन में बांटा गया है। अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा भी हुई।

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