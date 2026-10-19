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प्रेम प्रसंग में जहर खाकर युवक ने की आत्महत्या, मरने से पहले लगाया स्टेटस

विकास कुमार

Updated Mon, 19 Oct 2026 07:38 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 07:38 PM IST

यूपी के खुर्जा थाना क्षेत्र के गांव निवासी 21 वर्षीय निशांत ने प्रेम प्रसंग में आकर जहरीली की गोली (सल्फास) खाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले युवक ने इंस्टाग्राम पर माता-पिता से माफी मांगते हुए स्टेटस भी लगाया। वहीं, मृतक युवक के परिजनों ने लड़की पक्ष पर पुलिस के माध्यम से दबाव बनवाने का आरोप लगाया। ... और पढ़ें

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