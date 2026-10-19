अंजली की मौत कैसे हुई?: नोएडा के फ्लैट में लटकी मिली लाश, गांव पहुंचा शव तो मचा हंगामा; सबने कर दी ये मांग

पुलिस का बयान

परिजन नोएडा पुलिस पर गलत कार्रवाई का आरोप लगा रहे थे। इस पर संबंधित थाने पर संपर्क कर विवेचक से बात की गई। विवेचक का कहना था कि अभी किसी पर संदेह नहीं है। शव मिलने को लेकर सभी तथ्यों में जांच हो रही है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह बात परिजनों को समझाई गई। इसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। गांव में फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है। - मधुप कुमार सिंह, सीओ डिबाई।