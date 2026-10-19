मोहब्बत की सजा मौत!: निशांत ने जहर खाने से पहले बताई जान देने की वजह, भाई बोला- पुलिस ने बहुत मारा; वीडियो

पुलिस का कहना समझौते के लिए बुलाए गए थे दोनों पक्ष

वहीं खुर्जा देहात चौकी प्रभारी ने बताया कि 16 अक्तूबर को हुई पंचायत के बाद परिजनों ने आश्वासन दिया था कि निशांत किशोरी से बात नहीं करेगा। इसके बाद भी वह लगातार संपर्क में थे। ऐसे में किशोरी पक्ष ने चौकी पर तहरीर दी थी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर दोनों पक्ष को समझाने का फैसला लिया और रविवार को दोनों को बुलाया। निशांत घर नहीं था तो उसके पक्ष से पिता व भाई कपिल चौकी आए थे। उनको समझाया गया था कि निशांत को समझाए, जिससे पुलिस कार्रवाई नहीं हो। दोनों पक्षों से लिखित में समझौता नामा भी लिया गया और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई।



युवक की आत्महत्या की जानकारी मिली थी, जिसका पोस्टमार्टम नोएडा में हो रहा है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -शोभित कुमार अत्री, सीओ खुर्जा।