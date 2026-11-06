{"_id":"6aee0c156f0bf571600bd1dc","slug":"video-honey-chaudhary-murder-case-main-accused-nabbed-following-an-encounter-in-bulandshahr-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"हनी चौधरी हत्याकांड, मुख्य आरोपी मुठभेड़ के बाद दबोचा गया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुलंदशहर में कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव मौसमगढ़ निवासी हनी चौधरी 21 वर्ष के फरार हत्यारोपी 25 हजार रुपये के इनामी आदित्य उर्फ नोनू को शुक्रवार रात कोतवाली नगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी से बिना नंबर की बाइक, तमंचा, एक कारतूस,एक खोखा बरामद किया है।

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