बुलंदशहर: पत्नी की पिटाई पर पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर केस दर्ज, जानें वायरल वीडियो पर क्या बोले सीओ सिटी

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बुलंदशहर में पत्नी की पिटाई के मामले में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर पुलिस ने नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। गुड्डू पंडित पर मारपीट, गाली गलौच की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सपा और बसपा के टिकट पर दो बार विधायक रहे गुड्डू पंडित और उनकी पत्नी अर्चना पांडा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित अपनी पत्नी अर्चना पांडा के बाल पकड़कर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। अर्चना पांडा भी पूर्व विधायक पर झाड़ू चलाती दिख रही है। वीडियो वायरल होने के बाद अर्चना पांडा की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मारपीट और गाली गलौच की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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