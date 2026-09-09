Bulandshahar News: जलभराव के विरोध में कांग्रेसियों और ग्रामीणों का प्रदर्शन

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ज्ञापन में समस्या के समाधान की मांग की गई। ज्ञानेंद्र राघव और ग्रामीणों का आरोप है कि अनूपशहर से कई गांवों और स्कूलों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर नाले व रास्ते पर अवैध कब्जा है। गंगा की तलहटी में मिट्टी डालकर भराव करने से पानी की निकासी पूरी तरह बंद हो गई है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इससे स्कूली छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और श्रद्धालुओं को पिछले तीन दिनों से आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने मौके से ही जिलाधिकारी को फोन कर नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की शिकायत की।प्रदर्शनकारी तहसील पहुंचे और एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी की। उन्होंने एसडीएम अरुण वर्मा को ज्ञापन सौंपकर जल्द जल निकासी और अवैध कब्जा हटाने की मांग की। चेतावनी दी गई कि स्थायी समाधान न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एसडीएम अरुण वर्मा ने शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदर्शन में कई युवा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता, ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामीण भी शामिल थे।