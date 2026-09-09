Bulandshahar News: अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल मजदूर की मेरठ में उपचार के दौरान मौत

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शाहपनी निवासी आरती ने बताया कि उनके पति सुमेश गत 31 अगस्त को बाइक से मजदूरी करने जा रहे थे। बराल रोड पर गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सुमेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया था। उन्होंने पति को मेरठ के निजी अस्पताल आनंद में भर्ती कराया था। बताया कि सोमवार देर रात उपचार के दौरान उनके पति सुमेश की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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सिकंदराबाद। कोतवाली क्षेत्र के गांव शहपानी निवासी सुमेश (35 वर्ष) की उपचार के दौरान सोमवार की रात मेरठ में मौत हो गई। सुमेश गत 31 अगस्त को बराल रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए थे। हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उपचार के लिए मेरठ के निजी अस्पताल आनंद में भर्ती कराया था।