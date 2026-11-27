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रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार उप निरीक्षक की मौत
मेरठ-बदायूं स्टेट हाईवे पर श्री साईं मंदिर के पास शुक्रवार शाम रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार उप निरीक्षक की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव फतेउल्लापुर थाना कीरतपुर जनपद बिजनौर निवासी राजवीर सिंह (58) पुत्र जगत सिंह वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। वर्तमान में वह उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। तीन-चार दिन पहले उनका स्थानांतरण डिबाई कोतवाली से कोतवाली नगर बुलंदशहर हुआ था। उनकी पत्नी अभी डिबाई में ही रह रही थीं।
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