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शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था। शनिवार को आर्द्रता 45 फीसदी दर्ज की गई। हवा छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक रेशु सिंह ने जानकारी दी। जिले में अभी मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध छाने की संभावना है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ धुंध का प्रभाव भी बढ़ेगा।रविवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा। रात के समय ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को सुबह और रात के समय कोहरे का सामना करना पड़ेगा।