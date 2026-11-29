Bulandshahar News: ठंड में इजाफा, जल्द कोहरे का करना होगा सामना
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:19 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:19 AM IST
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बुलंदशहर। जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। तापमान में उतार-चढ़ाव से ठंड का असर बढ़ने लगा है। सुबह हल्की धुंध और शाम को सर्दी का अहसास हो रहा है। दिन में धूप से राहत मिलती है लेकिन सुबह और रात में गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं।
शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था। शनिवार को आर्द्रता 45 फीसदी दर्ज की गई। हवा छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।
कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक रेशु सिंह ने जानकारी दी। जिले में अभी मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध छाने की संभावना है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ धुंध का प्रभाव भी बढ़ेगा।
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रविवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा। रात के समय ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को सुबह और रात के समय कोहरे का सामना करना पड़ेगा।
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शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था। शनिवार को आर्द्रता 45 फीसदी दर्ज की गई। हवा छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।
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कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक रेशु सिंह ने जानकारी दी। जिले में अभी मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध छाने की संभावना है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ धुंध का प्रभाव भी बढ़ेगा।
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रविवार को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा। रात के समय ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को सुबह और रात के समय कोहरे का सामना करना पड़ेगा।