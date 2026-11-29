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बुलंदशहर के गांव प्याना कलां निवासी नाजमा ने बताया कि उनके पति तसलीम (40) सिकंदराबाद क्षेत्र की एक फैक्टरी में मजदूरी करते थे। वह नोएडा में सिलाई का काम करती हैं। उनके तीन बच्चे सुहाना (15), आलिया (12) और मोहम्मद सैफ (8) भी उनके साथ नोएडा में रहते हैं। बताया कि शुक्रवार देर शाम ड्यूटी खत्म होने के बाद तसलीम घर लौट रहे थे। नेशनल हाईवे-34 पर टोल प्लाजा से पहले सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक कार समेत फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सीएचसी सिकंदराबाद पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।अहमदगढ़। थाना क्षेत्र में मेरठ-बदायूं मार्ग पर गांव खंखुड़ा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नरौरा थाना क्षेत्र के गांव उदयगढ़ी बांगर निवासी उमाशंकर ने बताया कि उनका पुत्र मनोज (19) अपने दोस्त निरंजन के साथ शादी समारोह में शामिल होने गए थे। शुक्रवार को दोनों बाइक से दिल्ली लौट रहे थे। खंखुड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी शिकारपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। निरंजन की हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मनोज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे की जांच की जा रही है।