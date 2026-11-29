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नगर पालिका परिषद के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार शाम आठ बजे पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल और अधिशासी अधिकारी गार्गी त्यागी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। इसके बाद पालिका अध्यक्ष ने मंच पर पहुंचे रागिनी कलाकारों को पटका पहनाकर और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रवीण रजापुरिया ने मां सरस्वती की वंदना से की। इसके बाद उन्होंने ‘काया माया छाया’ भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। योगेश समनपुर ने रागिनी के माध्यम से रामायण के प्रसंगों का सजीव चित्रण किया। राजतिलक, माता कैकेयी और राजा दशरथ के संवाद तथा भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास की प्रस्तुति ने पंडाल में बैठे दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया।मुजफ्फरनगर से आईं पूजा शर्मा ने कृष्ण-सुदामा चरित्र प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं, अलीगढ़ के तरुण बालियान ने देशभक्ति रागिनी सुनाकर दर्शकों में जोश भर दिया। दिल्ली से आईं छाया चौधरी ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरीं। धार्मिक और देशभक्ति रागिनियों के संगम से सांस्कृतिक मंच देर रात तक गूंजता रहा। रात करीब 12 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ। पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल ने देर रात तक कार्यक्रम में मौजूद रहे श्रोताओं का आभार जताया। इस दौरान सफाई निरीक्षक दीपक कुमार, किसान नेता चौधरी मानसिंह, सभासद दिलीप भारद्वाज, मनोज गोल्डी, प्रदीप सिरोही, विकास सूर्यवंशी, अनीता गोयल, रश्मि गोल्डी और बिट्टू चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे।