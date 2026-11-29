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यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के प्रावधानों के तहत की गई। प्राधिकरण सचिव वान्या सिंह ने बताया कि उपाध्यक्ष के निर्देश पर विकास क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों को चिह्नित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है।शनिवार को बुलंदशहर क्षेत्र के जोन-तीन में सचल प्रवर्तन दल को ध्वस्तीकरण अभियान के लिए भेजा गया। टीम ने नसरुद्दीन पुत्र शौकत अली की ओर से किए जा रहे अवैध निर्माण के मामले में वाद योजित करते हुए नोटिस तामील कराया।इसके अलावा शबाना पत्नी समसाद द्वारा ग्राम गंगेरूवा में मदरसे के पीछे करीब 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए जा रहे निर्माण को सील किया। इस दौरान नामित पुलिस बल, स्थानीय पुलिस, प्राधिकरण के सहायक अभियंता, अवर अभियंता मौजूद रहे।