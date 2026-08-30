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अंकुर चौधरी का अंतिम संस्कार, खुर्जा में 20 अगस्त को छात्र पर हुआ था जानलेवा हमला

Digvijay Singh

Updated Sun, 30 Aug 2026 06:38 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 06:38 PM IST







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बुलंदशहर में पहासू मार्ग स्थित मुरारी नगर कॉलोनी निवासी विधि छात्र की मौत के बाद रविवार सुबह भारी भीड़ उमड़ी रही। वहीं, सुरक्षा को लेकर दो सीओ समेत छह थानों का पुलिस बल तैनात रहा। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने पहुंच कर शांति व्यवस्था का जायजा लिया और परिजनों से वार्ता की। ... और पढ़ें

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