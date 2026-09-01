Bulandshahar News: पदयात्रा से पहले गो सेवक किए नजरबंद

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जहांगीरपुर। हसनपुर गांव निवासी गो सेवक जितेंद्र ठाकुर और उनके साथियों को पुलिस ने यात्रा निकालने से पहले नजरबंद किया। जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि उनकी ओर से गो माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए गो माता संरक्षण पद यात्रा निकाली जा रही थी। जो उनके गांव से शुरू होकर लखनऊ मुख्यमंत्री आवासी पर समाप्त होती। ऐसे में वह रविवार रात को ही उन्होंने यात्रा शुरू कर दी थी। जहांगीरपुर पुलिस ने सुबह पांच बजे उनको चंडौस गांव से हिरासत में लिया। इसके बाद उनके घर ले जाकर नजरबंद रखा। वहीं, करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश सचिव विकास पंडित समेत अन्य लोगों ने घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की।