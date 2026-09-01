फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Youth beaten to death on suspicion of a love affair

बुलंदशहर: प्रेम प्रसंग के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या, क्षेत्र में मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

Tue, 01 Sep 2026 11:54 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 01 Sep 2026 11:54 AM IST
सार

पुष्पेंद्र पुत्र उदयवीर उम्र करीब 24 वर्ष का एक महिला से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। आरोप है कि महिला के पति ने अपने एक साथी के साथ युवक को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे पुष्पेंद्र की मौत हो गई।

विज्ञापन
Youth beaten to death on suspicion of a love affair
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छतारी थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के करीब चार बजे प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर एक युवक की मारपीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर सीओ अनूपशहर भरत सिंह सहित पुलिस टीम पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, पुष्पेंद्र पुत्र उदयवीर उम्र करीब 24 वर्ष का एक महिला से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। आरोप है कि महिला के पति ने अपने एक साथी के साथ युवक को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे पुष्पेंद्र की मौत हो गई।
विज्ञापन


घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट की टीम ने भी पहुंचकर निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


मृतक के पिता उदयवीर ने पुलिस को तहरीर देकर शिवाजी, उसकी पत्नी रिंकू तथा तीन अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि मृतक पुष्पेंद्र तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसका बड़ा भाई नीरज (26) और छोटा भाई टीटू (22) है। तीनों भाई एक निजी कंपनी में कार्य करते हैं। युवक की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed