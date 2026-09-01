पेड़ से लटका था शिवा का शव: मरने से पहले फोन पर बोला- मां दवाई ले रहा हूं, कुछ देर बाद उजड़ा परिवार का संसार

इकलौता बेटा था शिवा

मृतक के पिता श्योवीर ने बताया कि शिवा उनका इकलौता पुत्र था। उसकी दो बहनों की शादी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शिवा ही उनका एकमात्र सहारा था, जो अब उन्हें छोड़कर चला गया। पिता ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी या विवाद नहीं है। घटना कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। खबर लिखे जाने तक परिजनों द्वारा थाने में किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी गई थी।