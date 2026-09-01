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बुलंदशहर में हादसा: स्याना रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, चार युवक घायल; अस्पताल में भर्ती

Tue, 01 Sep 2026 06:48 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 01 Sep 2026 06:48 PM IST
सार

बुलंदशहर में स्याना रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चार युवक घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 

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Four youths injured in head-on collision between two motorcycles on Syana Road in Bulandshahr
सांकेतिक  - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बुलंदशहर क्षेत्र में स्याना रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चार युवक घायल हो गए।
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मिली जानकारी के अनुसार अमन पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी सिम्भावली और बातरी के मूले पुत्र मदनपाल एक बाइक पर सवार थे। वहीं दूसरी बाइक पर रवि पुत्र पिंकी और राहुल सवार थे। स्याना रोड पर दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें चारों युवक घायल हो गए।


हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने हादसे की जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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