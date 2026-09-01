बुलंदशहर में हादसा: स्याना रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, चार युवक घायल; अस्पताल में भर्ती

मिली जानकारी के अनुसार अमन पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी सिम्भावली और बातरी के मूले पुत्र मदनपाल एक बाइक पर सवार थे। वहीं दूसरी बाइक पर रवि पुत्र पिंकी और राहुल सवार थे। स्याना रोड पर दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें चारों युवक घायल हो गए।हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने हादसे की जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।