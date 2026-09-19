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बदरपुर से भरा डंपर झुग्गी पर पलटा, दबने से बालक मनीष की मौत

Digvijay Singh

Updated Sat, 19 Sep 2026 03:39 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 03:39 PM IST

अलीगढ़ रोड पर सड़क किनारे झुग्गी बनाकर रहे घुमंतु गढ़िया लोहार अर्जुन की झुग्गी पर शनिवार सुबह करीब आठ बजे अचानक अनियंत्रित बदरपुर से भरे डंपर के पलट जाने से अंदर सो रहा बालक मनीष (8साल) दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। ... और पढ़ें

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