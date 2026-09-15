पीलीभीत: डाकघर में घुसा वन्यजीव, कर्मचारियों में मची अफरातफरी, वनकर्मियों ने किया रेस्क्यू

पीलीभीत के गजरौला कस्बे के डाकघर में मंगलवार को अचानक एक वन्यजीव भटककर पहुंच गया। कार्यालय में जीव को देखकर कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। कुछ ही देर में मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस के साथ सामाजिक वानिकी विभाग की टीम मौके पर पहुंची।



फॉरेस्ट गार्ड अमित कुमार ने स्थिति का जायजा लेने के बाद वन्यजीव को सुरक्षित पकड़ने की कवायद शुरू की। करीब एक घंटे तक चली मशक्कत के बाद टीम ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। वन्यजीव ऊदबिलाव था। बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग की कार्रवाई के दौरान डाकघर के आसपास मौजूद लोगों को दूर रखा गया।



फॉरेस्ट गार्ड अमित कुमार ने बताया कि वन्यजीव भटककर डाकघर के भीतर पहुंच गया था। उसे किसी तरह की क्षति पहुंचाए बिना सुरक्षित पकड़कर प्राकृतिक क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि आबादी के आसपास वन्यजीव दिखाई देने पर उसके करीब न जाएं और तत्काल वन विभाग को सूचना दें। इससे किसी अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सकता है।