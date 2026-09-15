बदायूं: गणेश महोत्सव के चलते बाजार में बढ़ी मोदक की मांग, चॉकलेट मोदक की मांग सबसे अधिक

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बदायूं में 43 सार्वजनिक स्थानों पर गणेशजी की मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही लोगों ने अपने घरों में मूर्ति की स्थापना की है। सोमवार से शुरू हुए गजानन के महापर्व के लिए बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए इस बार मोदक की भारी मांग है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख मिठाई कारोबारियों ने तरह-तरह के मोदक तैयार किए हैं। बाजार में इस बार केसरिया, चॉकलेट, खजूर, कोकोनेट, केसर, काजू, बूंदी, खोआ, कलरफुल मेवा और केसरिया खोआ मोदक खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मिठाई विक्रेता दिलीप गुप्ता के अनुसार ने बताया कि गणेश उत्सव को लेकर इस बार ग्राहकों में खासा उत्साह है। मिठाई विक्रेता शिवम गुप्ता ने बताया कि हर साल बप्पा के भोग के लिए लोग नए स्वाद की मांग करते हैं। इस बार छह तरह के मोदक तैयार किए हैं। इनमें चॉकलेट मोदक पहले ही दिन खत्म हो गए। मांग को देखकर चॉकलेट मोदक तैयार कराए जा रहे हैं।

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