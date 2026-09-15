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बदायूं: रामगंगा की बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, उड़द-तिल-धान और बाजरा की फसलें बर्बाद

Tue, 15 Sep 2026 06:06 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 15 Sep 2026 06:06 PM IST
सार

बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र में रामगंगा नदी की बाढ़ ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी हैं। पिछले 15 दिनों से पांच हजार बीघा से अधिक फसलें जलमग्न हैं। अब तेज धूप के कारण ये सड़ने लगी हैं। 

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Ramganga floods wash away farmers hard work in Budaun
जलमग्न फसल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बदायूं जिले के दातागंज तहसील क्षेत्र में रामगंगा ने इस बार किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। उड़द, तिल, धान और बाजरा की बेहतर पैदावार मिलने की उम्मीद लगाए किसानों को ऐसा झटका लगा है कि अब लागत मिलना मुश्किल है। रामगंगा नदी में आई बाढ़ ने किसानों को बर्बाद कर दिया। पिछले 15 दिनों से पांच हजार बीघा में फसलें जलमग्न हैं। अब तेज धूप निकलने से फसलें सड़ने लगी हैं। एक हजार बीघा से अधिक फसलों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। 

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ग्रामीणों के अनुसार इन फसलों के बचने के आसार नहीं हैं। बाढ़ प्रभावित कटरी क्षेत्र में धान और बाजरा ही मुख्य फसल है। उड़द और तिल की फसल भी बहुतायत में होती है। गांव कुंडर मजरा के ग्राम पंचायत के प्रशासक (पूर्व प्रधान) तपन सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत में लगभग 500 बीघा धान और बाजरा की फसल में 4 से 5 फिट पानी भर गया था। अभी तीन से चार फीट तक भरा है। तीन दिनों से धूप में भी काफी तेजी है। जलभराव में पूरी तरह से डूबी फसल सड़कर नष्ट हो रही है।

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