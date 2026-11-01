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बदायूं: ओरछी में शराब ठेका बंद कराने की मांग, महिलाओं ने किया प्रदर्शन

Mukesh Kumar

Updated Sun, 01 Nov 2026 05:22 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 05:22 PM IST







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बदायूं के ओरछी कस्बे में शराब ठेके के विरोध में रविवार को दूसरे दिन भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने दुकान बंद कराने की मांग की। आबकारी अधिकारी हरेंद्र कुमार सिंह ने ठेका बंद करने में चार-पांच माह लगने की बात कही। ... और पढ़ें

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