बदायूं में हादसा: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, चार लोग घायल

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बदायूं के बिल्सी क्षेत्र में दिधौनी-जरसैनी मार्ग पर मंगलवार को पिकअप से बाइक को टक्कर लग गई। इसके बाद पिकअप वाहन पलट गया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप सवार चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। विज्ञापन

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पुलिस ने बताया कि मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर निवासी धर्मेंद्र उर्फ भूरा अपनी ननिहाल गांव जरसैनी आया हुआ था। मंगलवार को वह बाइक से बिल्सी में कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था। गांव से निकलते ही सामने से आ रहे पिकअप वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद बेकाबू वाहन भी पलट गया।

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