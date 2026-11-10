Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   youth killed after being hit by pickup truck four others injured in Budaun

बदायूं में हादसा: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, चार लोग घायल

Tue, 10 Nov 2026 12:53 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 10 Nov 2026 12:53 PM IST
सार

बदायूं जिले में मंगलवार को बिल्सी क्षेत्र के दिधौनी-जरसैनी मार्ग पर पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार धर्मेंद्र उर्फ भूरा की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद पिकअप वाहन भी पलट गया। इसमें सवार चार लोग घायल हो गए। 

विज्ञापन
youth killed after being hit by pickup truck four others injured in Budaun
मृतक धर्मेंद्र का फाइल फोटो, घटनास्थल पर जुटे ग्रामीण - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदायूं के बिल्सी क्षेत्र में दिधौनी-जरसैनी मार्ग पर मंगलवार को पिकअप से बाइक को टक्कर लग गई। इसके बाद पिकअप वाहन पलट गया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप सवार चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

विज्ञापन
Trending Videos

पुलिस ने बताया कि मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर निवासी धर्मेंद्र उर्फ भूरा अपनी ननिहाल गांव जरसैनी आया हुआ था। मंगलवार को वह बाइक से बिल्सी में कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था। गांव से निकलते ही सामने से आ रहे पिकअप वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद बेकाबू वाहन भी पलट गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने पिकअप वाहन को कब्जे में लिया 
बताया जाता है कि पिकअप सवार लोग नानकमत्ता में दर्शन करने के बाद क्षेत्र के गांव ढडूमर जा रहे थे। हादसे में पिकअप सवार चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए भिजवाया। वहीं, युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। हादसे की जांच की जा रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed