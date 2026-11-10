{"_id":"6af2c1d1daa6719ed1074321","slug":"video-car-overturns-on-budaun-mathura-highway-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"हादसा: बदायूं-मथुरा हाईवे पर कार पलटी, एक युवक की मौत, छह घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं-मथुरा हाईवे पर रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार प्रेम उर्फ सक्षम गुप्ता (21) की मौत हो गई। छह अन्य दोस्त घायल हुए हैं। घायलों में कृशांशु (21) की हालत गंभीर है, उसे बरेली रेफर किया गया है। पांच अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के अनुसार, कार एक बाइक को बचाने के प्रयास में डिवाइडर से टकराकर पलटी। सभी युवक फिल्म देखने उझानी जा रहे थे।

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