{"_id":"6af2d64a85cf0bc89004cc88","slug":"young-man-dies-after-being-shot-in-the-chest-in-budaun-2026-11-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बदायूं: सीने में गोली लगने से युवक की मौत, खेत में मिला शव, मौके से तमंचा-बीयर और फोन बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को रामगंगा पुल के पास वनकटी में अनुराग नाम के युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। उसके सीने में गोली लगी है। शव के पास ही एक तमंचा, मोबाइल फोन और बीयर की केन बरामद हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, लेकिन छानबीन के बाद प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या माना है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह स्पष्ट हो सकेगी। विज्ञापन

Trending Videos

मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे खेतों पर गए लोगों ने वनकटी में शव पड़ा देखा। सूचना पर हजरतपुर थाना पुलिस और गांव के तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने अज्ञात शव मानते हुए जांच शुरू की। बाद में युवक की पहचान हजरतपुर गांव निवासी पिंटू सिंह के पुत्र अनुराग उर्फ पीयूष 23 के रूप में हुई।

विज्ञापन

विज्ञापन

नोएडा में नौकरी करता था अनुराग

मौके पर पहुंचे पिंटू ने बताया कि अनुराग नोएडा में रहकर किसी कंपनी में नौकरी करता था। दीपावली पर वह घर आया था। सोमवार रात से लापता था। परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे। इसी बीच सुबह सूचना मिली। अनुराग की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।

विज्ञापन