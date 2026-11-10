बदायूं: सीने में गोली लगने से युवक की मौत, खेत में मिला शव, मौके से तमंचा-बीयर और फोन बरामद
बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक युवक का खून से लथपथ शव मिला। उसके सीने में गोली लगी थी। शव के पास तमंचा, मोबाइल फोन और बीयर की केन बरामद हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है।
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बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को रामगंगा पुल के पास वनकटी में अनुराग नाम के युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। उसके सीने में गोली लगी है। शव के पास ही एक तमंचा, मोबाइल फोन और बीयर की केन बरामद हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, लेकिन छानबीन के बाद प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या माना है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह स्पष्ट हो सकेगी।
मौके पर पहुंचे पिंटू ने बताया कि अनुराग नोएडा में रहकर किसी कंपनी में नौकरी करता था। दीपावली पर वह घर आया था। सोमवार रात से लापता था। परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे। इसी बीच सुबह सूचना मिली। अनुराग की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।