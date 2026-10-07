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बदायूं में विकसित भारत संकल्प सभा, हजारों भाजपा कार्यकर्ता उमड़े
बदायूं में बुधवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित हुई। इसमें हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर बात की। उन्होंने जनसेवा को राष्ट्रसेवा का दायित्व बताया। वर्मा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास को गति दी है। जनपद प्रभारी मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत की विश्व स्तर पर नई पहचान बनी है। जिला प्रभारी राकेश मिश्रा अनावा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी की वास्तविक शक्ति बताया। सभा के बाद हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा ध्वज लेकर विशाल पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा महाराणा प्रताप चौक से इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड पहुंची।
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