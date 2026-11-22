आरोपियों ने लाठी-डंडों से किया था हमला

सचल दल ने पीछा कर कुढ़ा नरसिंहपुर स्थित शील्ड कोल्ड स्टोरेज के सामने वाहन को रोक लिया। टीम ने चालक से वाहन के दस्तावेज मांगे तो वह अभद्रता करने लगा। आरोप है कि चालक ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में दो बाइकों पर सवार होकर छह युवक मौके पर पहुंच गए और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में सुरक्षा गार्ड राकेश कुमार के सिर में गंभीर चोट आई थी, जबकि दूसरे गार्ड वेदपाल भी घायल हुए थे। टीम के अन्य सदस्यों ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई।



गंभीर हालत में राकेश को राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने उन्हें बरेली के हायर सेंटर रेफर कर दिया था, जहां उपचार के बाद शनिवार देर रात उनकी मौत हो गई। सीओ उझानी राहुल पांडेय के मुताबिक, मंडी सचिव की तहरीर पर पहले ही रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। सुरक्षा गार्ड की मौत के बाद मामले में हत्या से संबंधित धाराएं बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।