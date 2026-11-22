बदायूं ककोड़ा मेला: गंगा तट पर बस गई धर्म और आस्था की नगरी, कल्पवासियों ने डाला डेरा
बदायूं के कादरचौक में गंगा तट पर ऐतिहासिक मेला ककोड़ा लग गया है। हजारों कल्पवासियों ने गंगा तट पर डेरा डाल लिया है और धार्मिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
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बदायूं के कादरचौक में गंगा तट पर मिनी कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला ककोड़ा में आस्था का रंग गहराने लगा है। गंगा तट पर धर्म और आस्था की नगरी सज गई है। हजारों कल्पवासियों ने डेरा डाल लिया है। शनिवार की सुबह से ही श्रद्धालुओं के गंगा स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। कल्पवासियों के साथ पहुंचे परिवारों ने विधि-विधान से गंगा में डुबकी लगाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। रविवार को भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।
मेले में अब धीरे-धीरे धार्मिक गतिविधियां भी तेज होने लगी हैं। कल्पवासी तंबुओं में पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन करने लगे हैं। कई स्थानों पर भागवत कथा के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। वहीं, श्रद्धालुओं के लिए भंडारे कराने की भी तैयारी शुरू हो गई है। कथा पंडाल सजाए जा रहे हैं, धार्मिक आयोजनों के लिए व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में गंगा तट पर भागवत कथा, सत्संग, प्रवचन और भंडारों की रौनक दिखाई देने लगेगी।
विभिन्न जिलों से पहुंच रहे कल्पवासी
मेला ककोड़ा में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत समेत रुहेलखंड के विभिन्न जिलों से कल्पवासी और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कई परिवारों ने अपने तंबुओं को व्यवस्थित कर कल्पवास की शुरुआत कर दी है। तंबुओं की कतारों के बीच कहीं हवन-पूजन तो कहीं भजन-कीर्तन की स्वर लहरियां सुनाई देने लगी हैं। गंगा तट पर सुबह और शाम का दृश्य भक्तिमय हो रहा है।
कल्पवासियों के लिए मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे एक महीने तक संयम, साधना और सेवा का अवसर होता है। श्रद्धालु गंगा स्नान के साथ पूजा-पाठ, दान-पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। कल्पवास के दौरान सात्विक भोजन, नियमित स्नान और धार्मिक दिनचर्या का विशेष महत्व माना जाता है।
उधर, मेले में दुकानों और खानपान की व्यवस्थाएं भी बेहतर होने लगी हैं। मीना बाजार, हलवाई बाजार, सब्जी और किराना की दुकानें सजनें लगी हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ मेले में चहल-पहल भी बढ़ रही है। प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
मेला ककोड़ा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ तुलसी विवाह
मेला ककोड़ा में धार्मिक आयोजन शुरू हो गए हैं। गंगा तट पर लगे कल्पवासियों के शिविरों में पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आंवला के गुड्डू के शिविर में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति-रिवाजों के बीच तुलसी और भगवान शालीग्राम का विवाह संपन्न कराया गया। शिविर में श्रद्धालुओं ने विवाह की रस्मों में भाग लिया। तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया और भगवान शालीग्राम के साथ विवाह की परंपराएं निभाई।
विधि-विधान से पूजन, मंगल गीत और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच विवाह की रस्में पूरी हुईं। इस दौरान शिविर का वातावरण भक्तिमय बना रहा। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी और भगवान शालीग्राम का विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि और मंगल का वास होता है। इसी परंपरा के तहत श्रद्धालु प्रतिवर्ष तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं।
24 घंटे उपलब्ध रहेंगी रोडवेज की बसें
मेला ककोड़ा आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। श्रद्धालुओं को बदायूं रोडवेज बस स्टैंड से मेला स्थल पर स्थित अस्थायी बस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए 50 विशेष रोडवेज बसों एवं शटल बसों का संचालन किया जाएगा।
एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि बदायूं रोडवेज बस स्टैंड से मेला ककोड़ा स्थित अस्थायी बस स्टेशन की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। इसके लिए प्रति यात्री एक तरफ का किराया 42 रुपये निर्धारित किया गया है। रविवार अपराह्न 3 बजे से मेला समाप्ति तक ककोड़ा मेला स्पेशल बसें एवं शटल बसें प्रत्येक आधे घंटे के अंतराल पर संचालित रहेंगी। 50 बसें बदायूं से ककोड़ा और ककोड़ा से बदायूं के बीच लगातार उपलब्ध रहेंगी।
मिठाई, ढोलक व सिलबट्टे की दुकानें सजने लगीं
मेला में बाजार भी पूरी तरह आकार लेने लगा है। हलवाई अपनी दुकानों पर मिठाइयां बनाने में जुटे हैं। ग्रामीण जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामान की दुकानें भी सजने लगी हैं। ढोलक, सिलबट्टा, बक्सा और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की दुकानें पहुंचने से मेले का पारंपरिक बाजार गुलजार होने लगा है।
हलवाई बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। कारीगर कड़ाहों में मिठाइयां तैयार करने में जुट गए हैं। कहीं जलेबी और अन्य मिठाइयां बनाने की तैयारी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए दुकानदारों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। मेले की पहचान रहे पारंपरिक बाजार में ढोलक, सिलबट्टा और बक्सों की दुकानें भी सजने लगी हैं।
स्काउट शिविर लगाने पहुंचे स्कूलों के बच्चे
मेला में श्रद्धालुओं की सेवा और सहयोग के लिए स्काउट के बच्चे भी पहुंचने लगे हैं। शनिवार को जिले के करीब एक दर्जन स्कूलों के स्काउट विद्यार्थियों ने मेले में पहुंचकर शिविर लगाने की तैयारी शुरू कर दी। शिविर के माध्यम से बच्चे विभिन्न सेवा कार्यों में अपनी भागीदारी निभाएंगे। मास्टर ट्रेनर नंदराम शाक्य ने बताया कि शनिवार को दर्जनभर स्कूलों के बच्चे स्काउट शिविर के लिए मेला ककोड़ा पहुंचे हैं।
शिविर की व्यवस्था पूरी होने के बाद स्काउट के बच्चे सेवा कार्य शुरू करेंगे। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ता बताने, भीड़ के बीच सहयोग करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में उनकी भूमिका रहेगी।