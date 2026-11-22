कल्पवासियों के लिए मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे एक महीने तक संयम, साधना और सेवा का अवसर होता है। श्रद्धालु गंगा स्नान के साथ पूजा-पाठ, दान-पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। कल्पवास के दौरान सात्विक भोजन, नियमित स्नान और धार्मिक दिनचर्या का विशेष महत्व माना जाता है।



उधर, मेले में दुकानों और खानपान की व्यवस्थाएं भी बेहतर होने लगी हैं। मीना बाजार, हलवाई बाजार, सब्जी और किराना की दुकानें सजनें लगी हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ मेले में चहल-पहल भी बढ़ रही है। प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं।



मेला ककोड़ा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ तुलसी विवाह

मेला ककोड़ा में धार्मिक आयोजन शुरू हो गए हैं। गंगा तट पर लगे कल्पवासियों के शिविरों में पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आंवला के गुड्डू के शिविर में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति-रिवाजों के बीच तुलसी और भगवान शालीग्राम का विवाह संपन्न कराया गया। शिविर में श्रद्धालुओं ने विवाह की रस्मों में भाग लिया। तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया और भगवान शालीग्राम के साथ विवाह की परंपराएं निभाई।