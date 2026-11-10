{"_id":"6af2f83c3ccc70bc500261ab","slug":"video-trains-and-buses-are-crowded-due-to-bhai-duj-in-budaun-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: भैया दूज के चलते ट्रेनों और बसों में भीड़, कई यात्रियों को खड़े होकर करनी पड़ी यात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बदायूं: भैया दूज के चलते ट्रेनों और बसों में भीड़, कई यात्रियों को खड़े होकर करनी पड़ी यात्रा
बदायूं में भैया दूज पर्व को लेकर मंगलवार से ही ट्रेनों और बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी। बदायूं रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह से ही यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। बरेली, दिल्ली, मुरादाबाद, कासगंज, आगरा और लखनऊ जाने वाली ट्रेनों और बसों में सीटें फुल नजर आई। कई यात्री खड़े होकर यात्रा करते नजर आए। त्योहार के चलते परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसें चलाई हैं, फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही है। एआरएम राजेश पाठक ने बताया ने लोकल रूट पर बसें पहले सी ही चल रही हैं इसके साथ ही दिल्ली वाली बसें भी लोकल रूट से होते हुए दिल्ली जा रही हैं। रेलवे स्टेशन पर टिकट खिड़कियों पर लंबी लाइनें लगी हैं। स्टेशन पर मौजूद यात्री सुनीता ने बताया कि वह बरेली जा रही हैं। दूज वाले दिन ज्यादा भीड़ मिलने की वजह से आज जा रही हैं, लेकिन आज भी भीड़ काफी है। यात्री सुरेंद्र ने बताया कि यात्री की सुविधाओं को देखते त्योहार पर अतिरिक्त बसें चलानी चाहिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।