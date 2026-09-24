{"_id":"6ab4fa5d7610ab0d22010010","slug":"video-mla-welcomes-bjp-braj-region-in-charge-geeta-shakya-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: भाजपा ब्रज क्षेत्र प्रभारी गीता शाक्य का विधायक ने किया स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राज्यसभा सांसद और भाजपा ब्रज क्षेत्र प्रभारी गीता शाक्य ने बृहस्पतिवार को बदायूं में भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक की। उन्होंने आगामी चुनावों के लिए संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। शाक्य ने बूथ स्तर पर पकड़ बनाने और सरकारी योजनाओं के प्रचार का आह्वान किया। बिल्सी में विधायक हरीश शाक्य और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

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